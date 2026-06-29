Siyonistlerin soykırım yalanı çöktü: Ermeni din adamı Çetinkaya Türkiye’deki kardeşlik iklimini anlattı
Gazze’de işlediği insanlık suçlarını gizlemek isteyen İsrail’in sözde Ermeni soykırımı yalanına sarıldığı saatlerde, Türkiye’deki Ermeni cemaatinden dünyaya tarihi kardeşlik mesajı verildi. Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Anadolu’da asırlardır farklı inançların barış içinde hayat sürdüğünü dile getirdi. Ermeni din adamı Çetinkaya, Türkiye’de kilise, cami ve sinagogun yan yana yer alabildiğine dikkat çekerek, Başkan Erdoğan döneminde hoşgörünün zirveye ulaştığını kaydetti. Türkiye’de hiçbir zaman ayrımcılık hissetmediklerini belirten Çetinkaya, Başkan Erdoğan’ın Osmanlı’daki hoşgörü iklimini yaşattığını vurguladı. Ermeni rahip Tavik Teotik’in açıklamaları, Tel Aviv yönetiminin kendi katliamlarını örtbas etmek amacıyla köpürttüğü yalanları çürüttü.
Hızlı Özet Göster
- İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin kararının ardından Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana süren hoşgörü iklimini anlattı.
- Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azınlıklara yönelik yaklaşımını övdü ve Türkiye'de hiçbir zaman ayrımcılık hissetmediklerini belirtti.
- İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın sunduğu sözde Ermeni soykırımı tanıma teklifi, İsrail kabinesinde oybirliğiyle kabul edilerek parlamentoya sunuldu.
- Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu kararıyla Filistin halkına yönelik zulmünü ve Gazze'de soykırım suçlamasını örtbas etmeyi hedeflediğini açıkladı.
- Ermeni din adamı Çetinkaya, İstanbul'da kilise, cami ve sinagogların yan yana bulunduğunu ve farklı inançların kardeşlik içinde yaşadığını ifade etti.
İsrail hükümetinin 1915 olaylarına dair asılsız iddiaları kabinede onaylayarak sözde Ermeni soykırımı yalanını gündeme taşıdığı gün, siyonistlerin algı operasyonunu çürüten tarihi cevap İstanbul'dan geldi.
A Haber'e konuşan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana süren hoşgörü iklimini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın azınlıklara yönelik kucaklayıcı yaklaşımını sıcak sözlerle anlattı.
ERDOĞAN OSMANLI'YI HATIRLATIYOR
Ermeni din adamı Çetinkaya, "Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor. O, Osmanlı'daki tebayı yaşatıyor. Biz burada hiçbir zaman ayrımcılığı hissetmiyoruz." dedi.
Türkiye'de asırlardır farklı inançların barış içerisinde hayat sürdüğüne dikkat çeken Çetinkaya, "Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor, bunun bir tersini biz hiçbir zaman görmedik. Ne zaman bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, "Gerçekten o, Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor. Hiçbir zaman ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada." diye konuştu.
ERDOĞAN İKTİDARIYLA ZİRVEYE ULAŞTI
Kadim halkların kardeşlik içinde yaşadığını anlatan Ermeni asıllı Tavik Teotik Çetinkaya, "Hoşgörü altındayız hepimiz. Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendi'nin iktidarında ki Rab bereketlesin hem onu hem iktidarı daim olsun." dedi.
Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini dile getiren Çetinkaya, Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın Türkiye ziyaretindeki organizasyon başarısına değinerek, "Her şey çok iyi organize edilmişti, bütün dünya bunu gördü ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi sanmıyoruz ki çıkabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
KİLİSEYE DE SİNAGOGA DA KARIŞAN YOK
Farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Ermeni rahip Çetinkaya, "Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum kilisesi var ve bundan hiçbirimizde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor; ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için tekrar diyeceğim; herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler bundan çok çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
AL SANA CEVAP SİYONİST
İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın sözde "Ermeni soykırımının" tanınması için sunduğu teklif Siyonist kabinede oybirliğiyle kabul edilerek parlamentonun onayına sunulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Saar, "Kanımca artık İsrail'in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Bu hem ahlaki ve tarihi bir yükümlülüktür." iddiasını öne sürmüştü.
Türkiye, karara sert sözlerle tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." denilmişti.