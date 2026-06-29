Siyonistlerin soykırım yalanı çöktü: Ermeni din adamı Çetinkaya Türkiye’deki kardeşlik iklimini anlattı

ERDOĞAN İKTİDARIYLA ZİRVEYE ULAŞTI

Kadim halkların kardeşlik içinde yaşadığını anlatan Ermeni asıllı Tavik Teotik Çetinkaya, "Hoşgörü altındayız hepimiz. Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendi'nin iktidarında ki Rab bereketlesin hem onu hem iktidarı daim olsun." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile birlikte

Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini dile getiren Çetinkaya, Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın Türkiye ziyaretindeki organizasyon başarısına değinerek, "Her şey çok iyi organize edilmişti, bütün dünya bunu gördü ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi sanmıyoruz ki çıkabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kiliselerin, camilerin ve sinagogların yan yana durduğu İstanbul’da çan ile ezan seslerinin birbirine karıştığını aktaran Ermeni asıllı rahip Çetinkaya, azınlıkların taleplerinin fazlasıyla karşılandığını dile getirdi.

KİLİSEYE DE SİNAGOGA DA KARIŞAN YOK

Farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurgulayan Ermeni rahip Çetinkaya, "Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum kilisesi var ve bundan hiçbirimizde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor; ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için tekrar diyeceğim; herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler bundan çok çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

meni din adamı Tavik Teotik Çetinkaya’nın açıklamaları, İsrail’in uluslararası alanda Türkiye’ye karşı yürütmeye çalıştığı karalama kampanyasına en net cevap oldu.

AL SANA CEVAP SİYONİST

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın sözde "Ermeni soykırımının" tanınması için sunduğu teklif Siyonist kabinede oybirliğiyle kabul edilerek parlamentonun onayına sunulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Saar, "Kanımca artık İsrail'in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir. Bu hem ahlaki ve tarihi bir yükümlülüktür." iddiasını öne sürmüştü.

Türkiye, karara sert sözlerle tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir." denilmişti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel