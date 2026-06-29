Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde
atv’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yangın gecesinin gizemini çözmeye çalışan Emir gerçeğe bir adım daha yaklaşırken Uzay’ın tehlikeli oyunu ve intikam ateşiyle yanan sürpriz bir ismin hamlesi, gençleri ölümle burun buruna getirecek bir felaketin ortasına sürüklüyor.
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- Galip, yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskısı sonrası tüm gençleri Boğazın Fırtınası takımında birleştiren bir teklifte bulunur.
- Emir yangın gecesine dair cevaplanmamış soruların peşindeyken beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır.
- Uzay masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar.
- Emir ve Uzay gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortamda ölüm kalım mücadelesi veren bir felaketin içinde bulur.
- Altı Üstü İstanbul dizisi üçüncü bölümüyle ATV'de saat 20.00'de yayınlanacak.
Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur.
YANGIN GECESİNE DAİR CEVAPSIZ SORULAR
Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.
Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır.
GERÇEĞE BİR ADIM UZAK
Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır.
Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…
İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN SÜRPRİZ KİŞİ
Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır.
ÖLÜMLE BURUN BURUNA
Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜYLE ATV'DE
atv'nin heyecanla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul macera dolu yeni bölümüyle saat 20.00'de bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek.