Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde

İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN SÜRPRİZ KİŞİ

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır.