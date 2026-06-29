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Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde

atv’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan dolu üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yangın gecesinin gizemini çözmeye çalışan Emir gerçeğe bir adım daha yaklaşırken Uzay’ın tehlikeli oyunu ve intikam ateşiyle yanan sürpriz bir ismin hamlesi, gençleri ölümle burun buruna getirecek bir felaketin ortasına sürüklüyor.

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Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde
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  • Galip, yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskısı sonrası tüm gençleri Boğazın Fırtınası takımında birleştiren bir teklifte bulunur.
  • Emir yangın gecesine dair cevaplanmamış soruların peşindeyken beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır.
  • Uzay masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar.
  • Emir ve Uzay gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortamda ölüm kalım mücadelesi veren bir felaketin içinde bulur.
  • Altı Üstü İstanbul dizisi üçüncü bölümüyle ATV'de saat 20.00'de yayınlanacak.

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur.

Altı Üstü İstanbul 3. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.Altı Üstü İstanbul 3. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

YANGIN GECESİNE DAİR CEVAPSIZ SORULAR

Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm Fragman İzle

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır.

Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde-3

GERÇEĞE BİR ADIM UZAK

Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 3. Bölüm 2. Fragman

Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde-4

İNTİKAM ATEŞİYLE YANAN SÜRPRİZ KİŞİ

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır.

Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde-5

ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

Altı Üstü İstanbul’da ölüm kalım mücadelesi: Emir ve Uzay felaketin eşiğinde-6

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜYLE ATV'DE

atv'nin heyecanla beklenen dizisi Altı Üstü İstanbul macera dolu yeni bölümüyle saat 20.00'de bu akşam izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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