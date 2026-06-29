Marmaray'da tepki çeken görüntüler! Çocukların bulunduğu vagonda LGBT sloganı attı
İstanbul'da Marmaray'da çocukların da bulunduğu bir vagonda bir kişi yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, olay farklı kesimlerden tepki gördü.
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- İstanbul'da Marmaray'da bir kişi, vagonda yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı.
- Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
- Görüntülerde şahsın yolcuların dikkatini çektiği ve tepkilere neden olduğu görüldü.
- Şahıs, gözaltına alınan LGBT'lilere destek veren ifadeler kullandı.
- Görüntüler sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tartışma konusu oldu.
İstanbul'da Marmaray'da yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çocukların da bulunduğu vagonda bir kişinin yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, şahsın yolcuların bulunduğu vagonda yüksek sesle slogan attığı ve çevredeki vatandaşların dikkatini çektiği görüldü.İstanbul'da skandal eylem: Marmaray vagonunda LGBT sloganı
GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI
Şahıs, kamusal alanda pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan LGBT'lilere destek veren ifadeler kullandı.
Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, olay kamuoyunda tartışma konusu oldu ve farklı kesimlerden yoğun tepki gördü.
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