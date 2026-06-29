Marmaray'da tepki çeken görüntüler! Çocukların bulunduğu vagonda LGBT sloganı attı

Görüntülerde şahsın yolcuların dikkatini çektiği ve tepkilere neden olduğu görüldü.

İstanbul 'da Marmaray'da yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çocukların da bulunduğu vagonda bir kişinin yüksek sesle LGBT 'ye destek içerikli sloganlar attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da Marmaray'da bir kişi, vagonda yüksek sesle LGBT'ye destek içerikli sloganlar attı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)



GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Şahıs, kamusal alanda pankart açtıkları gerekçesiyle gözaltına alınan LGBT'lilere destek veren ifadeler kullandı.

Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, olay kamuoyunda tartışma konusu oldu ve farklı kesimlerden yoğun tepki gördü.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel