Hasımlara güçlü cevap Ankara'dan çıkacak! AB Yüksek Temsilcisi NATO Zirvesi'ne dikkat çekti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi'yle ilgili, "Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkiler, son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek, son derece önemli." dedi.

Kallas, Türkiye-AB ilişkileri, NATO Ankara Zirvesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Brüksel'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bugün ve yarın Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceklerini belirten Kallas, "Türkiye, stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, görüşmelerde bağlantısallık konularını da ele alacaklarını belirterek "Orta Doğu'nun ötesine, Kafkasya'ya baktığımızda da Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu yüzden bu görüşmeleri yapmak ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirmek önemli." ifadelerini kullandı.