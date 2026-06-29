Milyonların gözü cuma gününde! Temmuz 2026 memur ve emekli zammı netleşiyor

Ocak-mayıs döneminde enflasyon yüzde 16.61 olarak gerçekleşti ve memurlara 5 ayda yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu.

Tahmine göre en düşük memur maaşı 70 bin 288 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 540 liraya yükselecek.

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre haziran enflasyonu yüzde 1.04 tahmin ediliyor ve bu durumda temmuz zammı yüzde 13.57'ye ulaşacak.

TÜİK tarafından 5 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammını belirleyecek.

Memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı cuma günü belli olacak. Böylece temmuz aylıklarına uygulanacak artış kesinleşecek.

Yani ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile temmuz zammı 12.41'e ulaştı.

Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 ve mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 olarak gerçekleşti.

Enflasyon farkı, bu yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

İŞTE ANKETTEKİ TAHMİN

Fark ve zam oranı için haziran enflasyonu beklenirken, AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi ipucunu verdi. Yeni ankette ekonomistler haziran enflasyonunu yüzde 1.04 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.82 çıkacak.

YÜZDE 6.14 FARK

Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13.57'ye ulaşacak.