Milyonların gözü cuma gününde! Temmuz 2026 memur ve emekli zammı netleşiyor
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı için gözler Cuma gününe çevrilirken, ekonomistlerden yeni ipucu geldi. Yapılan yeni anket, enflasyon farkına ve zam oranına ilişkin tahminleri ortaya koydu. İşte kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yeni maaşları…
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- TÜİK tarafından 5 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammını belirleyecek.
- AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre haziran enflasyonu yüzde 1.04 tahmin ediliyor ve bu durumda temmuz zammı yüzde 13.57'ye ulaşacak.
- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7 zam oranına, ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmından hesaplanan enflasyon farkı eklenecek.
- Tahmine göre en düşük memur maaşı 70 bin 288 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 540 liraya yükselecek.
- Ocak-mayıs döneminde enflasyon yüzde 16.61 olarak gerçekleşti ve memurlara 5 ayda yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu.
Memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 7 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı cuma günü belli olacak. Böylece temmuz aylıklarına uygulanacak artış kesinleşecek.
Enflasyon farkı, bu yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 ve mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 olarak gerçekleşti.
Yani ocak-mayıs enflasyonu yüzde 16.61 çıktı. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile temmuz zammı 12.41'e ulaştı.
İŞTE ANKETTEKİ TAHMİN
Fark ve zam oranı için haziran enflasyonu beklenirken, AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi ipucunu verdi. Yeni ankette ekonomistler haziran enflasyonunu yüzde 1.04 olarak tahmin etti. Bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 17.82 çıkacak.
YÜZDE 6.14 FARK
Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6.14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13.57'ye ulaşacak.
EMEKLİYE EN AZ 31 BİN 540 TL
Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 288 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 540 lirayı bulacak.
MEMUR MAAŞLARI
|Meslek
|Derece/Kademe
|Mevcut Maaş
|%13.57 Zamlı Maaş
|Şube müdürü (üniv. mez)
|1/4
|94.384
|107.191,91
|Memur (üniv. mez)
|9/1
|64.397
|73.135,67
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|92.240,42
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|83.324,04
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|101.320,34
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|92.692,43
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|170.838,81
|Hemşire (üniv. mez.)
|5/1
|74.770
|84.916,29
|Mühendis
|1/4
|96.211
|109.266,83
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|75.944,26
|Profesör
|1/4
|135.089
|153.420,58
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|102.858,08
|Vaiz
|1/4
|76.653
|87.054,81
|Avukat
|-
|90.000
|102.213,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
|MESLEK
|Derece
|Mevcut
|% 13.57 Zamlı
|Müsteşar
|1/1
|98.784
|112.188,99
|Genel müdür
|1/1
|87.541
|99.420,31
|Şube müdürü (lisans)
|1/4
|34.955
|39.698,39
|Memur (lisans)
|1/4
|27.584
|31.327,15
|Öğretmen
|1/4
|41.321
|46.928,26
|Kaymakam 1. sınıf
|1/4
|58.010
|65.881,96
|Başkomiser
|1/4
|42.175
|47.898,15
|Polis memuru
|1/4
|41.484
|47.113,38
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|41.321
|46.928,26
|Mühendis
|1/4
|42.013
|47.714,16
|Teknisyen (Lise)
|1/4
|29.946
|34.009,67
|Pratisyen hekim
|1/4
|60.510
|68.721,21
|Profesör
|1/4
|70.904
|80.525,67
|İmam-hatip
|-
|41.321
|46.928,26
|Avukat
|1/4
|41.321
|46.928,26