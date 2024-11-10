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Futbolcu Samet Akaydın güzel oyuncu Hazal Çağlar ile yeni bir aşka yelken açtı

Futbol sahalarında göremediğimiz Samet Akaydın, aşk hayatıyla ortaya çıktı. Ünlü futbolcu, güzel oyuncu Hazal Çağlar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Futbolcu Samet Akaydın güzel oyuncu Hazal Çağlar ile yeni bir aşka yelken açtı

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Güzel oyuncu Hazal Çağlar'ın, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Samet Akaydın ile aşk yaşadığı kulislerde konuşulmaya başlandı. İddiaya göre, kısa süre önce tanışan ikilinin, arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeye başlayan Çağlar ve Akaydın'ın yakalanmamak için aşklarımı gözlerden uzakta yaşamaya başladığı öğrenildi. Öte yandan Akaydın, sevgilisine jestler de yapmaya başladı. Güzel oyuncuyu hediyelere boğan Akaydın, sevgilisinin bir dediğini de iki etmiyor. Bu aşkın ortaya çıkmasındaki en büyük detay ise Çağlar'ın, Samet Akaydın'ın baş harfini taşıyan "S" bilekliği oldu.

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