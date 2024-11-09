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Karadeniz’de dev derbi

Bugün Süper Lig’de Karadeniz derbisi oynanacak. Saat 19.00’da Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Karadeniz’de dev derbi

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek. 2 takım 45. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken Bordo- Mavili ekibin 27, Çaykur Rizespor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün üstlenecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fırtına Süper Lig'de deplasman müsabakalarında gol atmakta zorlanıyor. Karadeniz devi dış sahadaki 5 maçın 3'ünde skor üretmezken 2'sinde ise sadece 1'er kez ağları havalandırdı. 2 golü de forvet Banza kaydetti. 28 yaşındaki golcü toplamda 7 maçta 6 kez fileleri sarstı ve bugün de takımının en büyük kozu olacak.

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