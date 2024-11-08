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Aslan gibi zafer

Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig ekibi karşısında dünyaları kaçırdı. Avrupa Fatihi, Yunus Akgün ve Victor Osimhen (2)’in golleriyle hafızalara kazınacak bir galibiyete imza attı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Aslan gibi zafer

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Tottenham'ı evinde 3-2 yenerek 10 puan yaptı. Maça çok tempolu başlayan Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada öne geçti. Yunus Akgün ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. 18'de Tottenham Lankshear'ın golüyle beraberliği sağladı. 32'de Galatasaray bir kez daha öne geçti. Mertens'in pasında topla buluşan Osimhen, düzgün vuruşuyla fileleri sarstı: 2-1. 39'da Mertens, ceza sahasına ortaladı. Osimhen altıpas çizgisi önünden affetmedi:

3-1 TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI
49'da Yunus'un sert şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 56'da Barış'ın pasında Osimhen'in kale önünden vuruşunu Forster çıkardı. 60'ta Lankshear ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 62'de Barış'ın sert şutunu kaleci Forster güçlükle kurtardı. 69'da Solanke maçın skorunu belirledi: 3-2. 77'de Yunus'un şutu az farkla dışarı çıktı. Tottenham'ı yenen Aslan 10 puan yaptı.

GALATASARAY'DAN BİR İLK
Galatasaray 2001-2002'den (Şampiyonlar Ligi; ikinci grup aşaması) bu yana Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında ilk kez tek sezonda üst üste 3 iç saha galibiyeti aldı. Aslan, PAOK, Elfsborg ve son olarak da Tottenham'ı mağlup etti.

MERTENS'TEN RESİTAL
Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı yıldızı Mertens, Tottenham karşısında resital sundu. Tecrübeli futbolcu, Osimhen'in attığı iki golde asisti yapan isimdi. Mertens tam 9 anahtar pas vererek inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

İNGİLİZLER'İN KALESİNİ ABLUKAYA ALDI
G.Saray bu sezon bir resmi maçta Tottenham kalesine en fazla şut çeken takım oldu. İngiliz ekibi karşısında 28 şut bulan Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupalarında Real Madrid'den (36; Nisan 2011) bu yana İngiliz temsilcisi karşısında en yüksek sayıya ulaşan ekip oldu.

TOTTENHAM'I 3-4-1-2 İLE AVLADI
Beşiktaş derbisine takımını 4-4-2 sistemiyle çıkaran Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham maçında 3-4-1-2'yi tercih etti. Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında da 3-4-1-2 formasyonunu tercih etmişti.

BURUK TARİHE GEÇTİ
UEFA Avrupa Ligi tarihinde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör Okan Buruk oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli teknik adamı Avrupa Ligi'ndeki 9. galibiyetini elde etti.

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