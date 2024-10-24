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Yunus yine boş geçmedi

Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın en önemli halkalarından biri oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Yunus yine boş geçmedi

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Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımın en önemli halkalarından biri oldu. Elfsborg ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sarı-Kırmızılı oyuncu fileleri havalandırarak Avrupa'daki golcülüğüne devam etti. Yunus Akgün daha önce de PAOK ve Rigas Skola filelerine 1'erden 2 gol bırakmıştı. Ligde de Gaziantepspor ve Alanyaspor'a 1'erden 2 golü bulunan Yunus Akgün böylece Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nu da aratmamış oldu.

CEFERİN MAÇI TAKİP ETTİ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti. Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti. Ceferin'i G.Saray Başkanı Dursun Özbek karşıladı.


ADAPTE OLABİLİRİZ
Mertens Elfsborg karşısındaki taktik dizilişiyle alakalı olarak gelecekte adaptasyon sağlayabileceklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Hocamızın daha önce kendi aklından geçirdiği ve uygulamak istediği bir şeydi. Bugün de bunu uygulamak istedi. Tabii detaylarını ona sormak lazım. Gelecekte buna adapte olabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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