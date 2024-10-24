Birileri istediği için sevk yapılmaz

Okan Buruk'tan veryansın... Galatasaray Teknik Direktörü Elfsborg sınavından sonra maçtan çok Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesini masaya yatırdı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisiyle ilgili söylediği şeylerle ilgili soruya, "Onla ilgili bir şey demeyeceğim. Polemik konusu olmasını istemiyorum. Yapılan sevklerde para cezası bile iptal oldu. Burada yapılan sevklerin karşılığının olması gerekiyor" dedi. Beşiktaş'a göndermede bulunan başarılı hoca, "Sadece birileri istedi diye sevklerin yapılması herkes için bence sıkıntı. Yarın öbür gün herkes sevk isteyecek. Bu şekilde yapılması üzücü. Federasyonumuza, başkanımıza, kurullarına güveniyoruz. Ne karar alacaklarsa da saygı duyacağız" dedi.

3-4-1-2 SİSTEMİYLE OYNADIK

Elfsborg maçıyla da ilgili konuşan Buruk, "Maça 3-4-1-2 sistemiyle hazırlandık. Genel planlarımızın hepsi tuttu. Topa sahip olduk. Çok fazla pozisyon ürettik, çok fazla gol attık. Daha fazlasını da atabilirdik. Bu maçta 8-9 gol atabilirdik. Bazen de 3. bölgede son paslarımızı doğru bir şekilde değerlendiremedik. Genel olarak ofansif anlamda çok iyi işler yaptık. Son dakikada yaptığımız hatayla maçı 4-3 kazandık. Oyun olarak mutlu olduğum ama yediğimiz goller dışında çok iyi işler ortaya koyduk. İlk defa bu dizilişi oynadık" diye konuştu.

SON 15 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

Galatasaray Elfsborg maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde son 17 maçın 15'ini kaybetmemiş oldu. Sarı-Kırmızılılar Elfsborg maçını kazanarak son 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlara devam ettiler.