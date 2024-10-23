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Yunus’a sıkı takip

İtalyan ekibi Roma ve Lyon, bugün oynanacak Elfsborg maçında Sarı-Kırmızılılar’ın formda oyuncusu Yunus Akgün’ü alıcı gözle izleyecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Yunus’a sıkı takip

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Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin radarından çıkmıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderen Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Piyasa değerini 5 milyondan 6.5 milyon Euro'ya yükselten genç oyuncu için Avrupa'nın iki önemli kulübü atağa kalktı.

15 MİLYON EURO BEKLİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı için İtalyan Ligi'nin köklü kulübü Roma ve Lyon harekete geçti. İki kulübün yetkililerinin Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Elfsborg-Galatasaray maçında Yunus Akgün'ü izleyeceği öğrenildi. Roma ve Lyon'un devre arasında Galatasaray'a resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Cimbom, yaz transfer döneminde milli yıldız için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif almış ancak bu teklifi reddetmişti. Sarı- Kırmızılı yönetimin devre arasında satışa sıcak bakmadığı ancak sezon sonu için 13-15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

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