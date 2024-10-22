Demet Özdemir’in ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısı bir yana dursun magazin ve sosyal medyanın da en sevilen yüzleri arasında yer alıyor. Son dönemde aşk hayatına dair pek bir şey duymadığımız ünlü oyuncunun giyim kuşama yaptığı harcamalar magazinde sık sık karşımıza çıkıyor. Özdemir son olarak 16.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bir foroğrafını paylaştı. Ancak fotoğraftan çok, giydiği ceket dikkati çekti.

LÜKS HAYAT!

Kahverengi tonlarındaki dünyaca ünlü bir markaya ait ceketiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabına yükleyen Özdemir, yine lüks hayatını gözler önüne serdi. Özdemir'in ceketinin fiyatını görenlerin ise adeta dudakları uçukladı. Lükse düşkünlüğüyle bilinen Özdemir'in fiyatı tam 150 bin TL'ydi. Fotoğraftan çok fiyata takılan sosyal medya takipçileri, "Kim bilir ne kadar kazanıyor?" ve "İlk 15 bin zannettim meğer 150 bin TL'ymiş" gibi yorumlar yaptı.