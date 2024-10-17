İdolü Rodri! Torreira’yı andırıyor

G.Saray'ın 17 yaşındaki genç yeteneği Ege Araç, The Guardian'ın '2007-2008 Doğumlu En Yetenekli Oyuncular' listesinde yer aldı. İngiliz gazetesi genç yıldızdan övgüyle bahsederken dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte o ifadeler: "17 yaşındaki oyuncunun idolü Rodri ama oyun stili daha çok Lucas Torreira'yı andırıyor. Etkileyici bir tekniğe ve iyi bir pas aralığına sahip. Sert mücadele eden, çalışkan bir oyuncu. Ege, aynı zamanda ileriyi de düşünüyor; fiziksel olarak gelişmek için bir antrenör tuttu.

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