Hücumda ligin yıldızı

Alanyaspor önünde Yunus Akgün'ün golüyle 3 puanı alan Galatasaray tüm sorunlara ve tartışmalara rağmen milli araya ligin zirvesinde girmeyi başardı. Bu sezon savunmada ciddi krizler yaşayan ve 12 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatabilen Sarı-Kırmızılılar buna karşın hücum performansıyla göz dolduruyor. 8 maçta attığı 24 golle açık ara ligin en golcü takımı olan Cimbom ayrıca bu sezon Süper Lig'de isabetli şut (6.8), rakip ceza sahasında topla buluşma (31.1) ve net gol pozisyonu (4.3) ortalamaları en yüksek takım olmayı da başardı. Özellikle Sara, Yunus, Osimhen ve Barış'ın müthiş hücum performansı alkış alıyor.

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