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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva son dönemde frene bastı

Rafa forma giydiği son 7 maçta gol ve asist yapamadı. Beşiktaş bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rafa Benfica’da da 8 maçta suskun kalmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva son dönemde frene bastı

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Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi giren Portekizli yıldız Rafa Silva'nın performansında keskin bir düşüş yaşanıyor. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa'da ağları havalandıran, Samsun ve Antalya maçlarını da boş geçmeyen 31 yaşındaki yıldız son olarak Lugano karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Sonrasında frene basan yıldız futbolcu Sivas, Trabzon, Eyüp,Kayseri ve Gaziantep maçlarını boş geçmişti. Rafa, Avrupa'da da çıktığı Ajax ve Frankfurt maçlarında da gol veya asist üretemedi. Siyah-Beyazlılar bu periyotta ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ajax ve Frankfurt'a da mağlup oldu. Benfica forması giyerken de 2022-23 sezonunda 8 maçta skor katkısı yapamayan (31 Aralık 2022-7 Mart 2023) yıldız 10 numara 9. maçında Club Brugge ağlarını havalandırmıştı.

12 MAÇTA 4 GOLÜ VAR
Sezon başında Benfica'dan kadroya katılan 31 yaşındaki Rafa Silva Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 maçta sahaya çıktı. Söz konusu süreçte 1033 dakika süre bulabilen yıldız 10 numara futbolcu 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Kartal'a 3 yıllığına imza atan Rafa senelik 6 milyon Euro kazanıyor.

KENDİ KENDİNİ DURDURDU!
Beşiktaş, sert faüllere maruz kalan Rafa için Eyüp maçının ardından Portekizli yıldızın fotoğrafını paylaşıp "Durduramayacaksınız" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, eylül ayını boş geçen, ekim ayında da şu ana kadar skor üretemeyen Portekizli kendi kendini durdurmuş oldu.

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