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Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Rigas ile berabere kaldı

Avrupa Ligi’nde Rigas’a karşı 12’de Mertens, 38’de Yunus ile iki farkı yakaladık. Ikaunieks ve Odisharia’ya engel olamadık.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024
Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Rigas ile berabere kaldı

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Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya ekibi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı. Cimbom 13. dakikada golü buldu. Yunus'un yaptığı ortada Icardi'nin kafa vuruşu sonrası kale önünde araya giren Mertens tek dokunuşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 39'da Davinson Sanchez'in müthiş pasında topla buluşan Yunus yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

1 dakika sonra Ikaunieks farkı 1'e indiren golü attı: 1-2. 55'te Rigas'ta Ikaunieks'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Odisharia ağlarla buluşturdu: 2-2. 71'de Mertens'in ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. Aslan böylece, Rigas'a 2-0'dan yakalandı.

ARADA KOCAMAN FARK VAR!
Galatasaray'ın kadro değeri 288 milyon Euro... Rigas'ın ise 9.4 milyon Euro... Dün gece Sarı-Kırmızılılar'da sahaya çıkan ilk 11'in değeri 115 milyon Euro iken Letonya ekibinin ilk 11'inin değeri sadece 700 bin Euro'ydu.

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