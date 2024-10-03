Şeyma Subaşı’nın kısmeti Brezilya’dan çıktı!

Fenomen Şeyma Subaşı, attığı her adımla gündeme oturmayı başarıyor. İki kez evlenen ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Subaşı, aşk hayatını kısa bir nadasa almıştı. Subaşı, bir video paylaşmış, biraz sabır istediğini dile getirerek hayatında çok heyecanlı gelişmeler olduğunu vurgulamıştı. Ünlü fenomen aşk hayatındaki yalnızlığa son verdiğini, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu.



KASLI HALİNİ PAYLAŞTI!

Önce gizemli bir gül fotoğrafı paylaşan Şeyma Subaşı, sonra da yüzünü paylaşmadığı yakışıklı, kaslı birini hikayesinde paylaştı. Daha sonra fotoğraftaki kişinin, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı. Brezilyalı model, sayfasından namaz kıldığı andan bir kare de paylaştı. Şeyma Subaşı da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklama da "Şu an kılmasam da eskiden 9 aylık hamileyken bile namazımı kaçırmazdım" demişti.

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