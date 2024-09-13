İzmir’de sakin bir hayat süren Gizem Karaca İstanbul’u özlüyor!

Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen Miss Turkey 2024'ün finalinde jüri üyesi olarak yerini alan Gizem Karaca 13 yıl önce aynı yarışmada kendisinin de aynı heyecanı yaşadığını söyledi. "Miss Turkey deyince aklıma 2011'deki 17 yaşındaki Gizem geliyor" diyen Karaca, yarışmanın kendisine kattıklarından şu sözleriyle dile getirdi: "O kadar zaman geçmiş aradan şimdi jüri koltuğunda oturmak büyük keyif. Onların günlerdir ne kadar meraklandıklarını ve heyecanlandıklarını biliyorum. Bu yarışma bana güzel kapılar açtı, bu yolun başlangıcı oldu.

"İZOLE YAŞIYORUM"

Yaşadığı İzmir'i kendisi için bir kaçış noktası olarak gördüğünü, İstanbul'un kaosundan ise uzak duramadığını ifade eden Karaca, köy hayatı yaşadığı haberleriyle ilgili "Ben İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınmış ve orada köy hayatı yaşıyor değilim. Projem olduğunda İstanbul'da, olmadığında İzmir'deyim, orada tatlı hayatım var, şehir hayatından uzak, izole yaşamımız var. Ancak iki ayda bir bu kargaşa ve kaosu özleyip İstanbul'a geri koşuyorum. İzmir ise dinlenmek için mükemmel kaçış yeri oluyor" diye konuştu.