PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İzmir’de sakin bir hayat süren Gizem Karaca İstanbul'u özlüyor!

İstanbul’dan tasını tarağını toplayıp İzmir’de sakin bir hayat süren Gizem Karaca, “Kargaşa ve kaosu özlüyorum. İki ayda bir İstanbul’a geliyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
İzmir’de sakin bir hayat süren Gizem Karaca İstanbul’u özlüyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen Miss Turkey 2024'ün finalinde jüri üyesi olarak yerini alan Gizem Karaca 13 yıl önce aynı yarışmada kendisinin de aynı heyecanı yaşadığını söyledi. "Miss Turkey deyince aklıma 2011'deki 17 yaşındaki Gizem geliyor" diyen Karaca, yarışmanın kendisine kattıklarından şu sözleriyle dile getirdi: "O kadar zaman geçmiş aradan şimdi jüri koltuğunda oturmak büyük keyif. Onların günlerdir ne kadar meraklandıklarını ve heyecanlandıklarını biliyorum. Bu yarışma bana güzel kapılar açtı, bu yolun başlangıcı oldu.

"İZOLE YAŞIYORUM"
Yaşadığı İzmir'i kendisi için bir kaçış noktası olarak gördüğünü, İstanbul'un kaosundan ise uzak duramadığını ifade eden Karaca, köy hayatı yaşadığı haberleriyle ilgili "Ben İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınmış ve orada köy hayatı yaşıyor değilim. Projem olduğunda İstanbul'da, olmadığında İzmir'deyim, orada tatlı hayatım var, şehir hayatından uzak, izole yaşamımız var. Ancak iki ayda bir bu kargaşa ve kaosu özleyip İstanbul'a geri koşuyorum. İzmir ise dinlenmek için mükemmel kaçış yeri oluyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin’in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?...
Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de!
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta ne alacak?
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde personel krizi! Sayaçlar okunmadı faturalar 3 katına çıktı
A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı!
Maliye harekete geçti! Kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak
Narin cinayetinde flaş gelişme! A Haber Narin’in annesinin ifadesine ulaştı | Amca Salim Güran’la ilişkisi mi var? Şüphe uyandıran çelişki
Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor! Çok tüketen çok, az tüketen az ödeme yapacak
Sohbet odasında müstehcen konuşmalar! Jahrein rumuzlu sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç gözaltına alındı
İç transfer harekatı: Fenerbahçe 3 yıldızının maaşını yükseltmek için düğmeye bastı!
Trabzonspor’da bedelli sermaye artırımı! Beklenen onay geldi: KAP’A bildirdi...
Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesi öncesi net Filistin mesajı: İsrail işgaline karşı BM ve tüm dünyanın sesi çıkmalı
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran A Haber’e konuştu: Kimin parmağı varsa cezasını çeksin
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu kaleme aldı! Dijital dünyanın yeni tehlikesi: Sosyal medyada itibar suikastı
SON DAKİKA