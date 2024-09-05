Fenerbahçeliler, Rade Krunic’in gidişini kutladı! Köprüye ’Güle güle Krunic’ yazdırdı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı kontenjanından bir isimle daha yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic, Kızılyıldız ile anlaşma sağladı.

Sarı-Lacivertli takımda Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı. Bosna- Hersekli oyuncunun takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne lazer gösterisi ile 'Güle güle Krunic' yazdırdı. Bu görüntüler, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılandı.