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Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan veda mesajı: Kalbimin bir yarısı hep burada atacak

Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu veda mesajında, ”Ayrılmak kolay değil. Kalbimin bir yarısı hep burada atacak” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu’ndan veda mesajı: Kalbimin bir yarısı hep burada atacak

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Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir mektup paylaşarak, Sarı-Kırmızılı camiaya veda etti.

Aktürkoğlu, "Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin bir yarısı hep burada atacak. Galatasaray'da geçirdiğim dört yılı düşünürken bu mektubun satır aralarına düşen birkaç damla gözyaşıyla beraber... Ama biliyorum ki; Galatasaray bizim evimiz, Galatasaray bizim yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. Aktürkoğlu, "Galatasaray'ı temsil edebilmek en büyük rüyalarımın bile ötesindeydi. Galatasaray'ı, Galatasaraylıları, çok sevdim, hep seveceğim. Sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim ve her birinizi çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

EMEKLERİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
Galatasaray da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti. Sarı-Kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

TERİM REFERANS OLDU
Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan eski futbolcusu olan ve sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa, kısa süre önce deneyimli teknik adamı arayarak Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi istedi. Fatih Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti. Costa'nın Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından transfere ikna olduğu öğrenildi.

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