Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde: "Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu."