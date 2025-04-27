BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun 'da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Samsun Canik ilçemizde bu akşam 23.20 sıralarında bir benzin istasyonunun olduğu yerde toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kayması sırasında oto yıkamada bulunan bir aracın göçük altında kaldığı anlaşılmıştır. Olay yerine hızla AFAD'dan 2 araç ve 7 personel ile birlikte Emniyet, 112 Sağlık, İtfaiye, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucu ilk belirlemelere göre göçük altında kalan Ç.K. bilinci açık şekilde kurtarılmıştır. Eşi A.K. ve 2 çocuğumuzu kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Valimiz olay yerindedir. Vatandaşımızı ve yavrularımızı sağ salim kurtarmak için çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Samsun'da can pazarı! Heyelan sonucu kaya parçaları otomobilin üstüne düştü: Baba ve 2 çocuktan acı haber



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde: "Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz. Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu."