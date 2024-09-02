Özel okullar fiyatları iyice abarttı! Bir tişörte 2 bin 500 lira istediler

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşarken; çocuğunu özel okulda okutan veliler de karşılarına çıkarılan masraf listesi karşısında isyan ediyor. Okul, kitap, servis ve yemek ücretlerinin yanı sıra kıyafet faturası da tepki çekiyor. Kimi okullarda forma ve eşofman dahil kıyafet faturasının 15-20 bin lirayı bulduğu belirtiliyor. Veliler bu duruma tepkilerini sosyal medyada ve şikayet sitelerinde dile getiriyor:

'KALİTE DE DÜŞÜK'

- Çocuğum bir kolejin ana sınıfına başlayacak. Maliyeti maksimum 30-40 lira olan tişörte 500 lira istediler. Öğrenciye değer vermediklerini kıyafetlerden anlayabiliyorum. Daha önceki okulumuzda da fiyatlar bu civardaydı ama daha kaliteliydi. Bütün gün çocuklar o kıyafetlerin içinde terden bayılır.

- Okul kitaplarına 43 bin 500 lira istedikleri yetmezmiş gibi, 300 lira bile etmeyecek okul tişörtleri bin lira civarı.

3 PARÇA 9 BİN TL

- Okul 43 kitaptan oluşan bir set yapmış, 43 bin lira istiyor. Bir çoğunun piyasa değeri 100 liranın altında. Okul kıyafeti olarak bir tişört için 2 bin 500 lira bedel konulmuş. Bu, lüks markaların fiyatlarının da üstünde. Çocuğumuzu özel okulda okuttuğumuz için bir bedel ödeyeceğiz elbette. Ancak biz verilecek eğitimin kalitesi için bedel ödemek isteriz.

- Kızım anaokuluna başlayacak. 5 yaş şort etek bin 90, penye tişört 750 lira. Plastik poşete de 7 lira ödedim.

- 7 parça kıyafet için 5 bin lira kıyafet parası verdim. 7 yaşındaki çocuğun kıyafeti bu kadar pahalı olamaz.

- 40 bin lira kitap faturasının üstüne 8 bin 700 lira da eğitim kiti için istiyorlar. Kıyafetler de ayrı sorun. Üç parça kıyafete 9 bin lira verdik.

MASRAF KALEMİ ÇOK

- TİŞÖRT: 500-2.500 TL

- OKUL ŞORTU: 900-1.500 TL

- PANTOLON/ETEK: 900-1.500 TL

- SWEATSHIRT: 1.000-1.750 TL

- EŞOFMAN ALTI: 1.000-1.500 TL

- EŞOFMAN ÜSTÜ: 1.000-1.500 TL

- SPOR TİŞÖRTÜ: 500-1.000 TL

- SPOR ŞORTU: 750-1.250 TL

İLK ZİL BUGÜN ÇALIYOR

Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için ilk zil 'uyum' eğitimi için bugün çalıyor. Yeni eğitim-öğretim yılı da 9 Eylül günü başlıyor.