Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün mali yapısıyla ilgili sevindirici açıklamalar yaptı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulübün mali durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" diye konuştu.

Doğan, "Kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" dedi. Vergi borçları ile ilgili de konuşan Doğan, "Vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.