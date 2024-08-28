Hatay Stadyumu yeniden yapılıyor

Deprem sonrası Hatay Stadyumu'nun zemininin oturmasına ve 1 yıl gözlem ve incelemesinin yapıldığına değinen Bakan Bak, bu durumu herkesin merak ettiğini belirterek "Biliyorsunuz ki deprem sonrası büyük yapıların konuları çok önemli ve iyi etüt edilmesi gerekiyor. Onlara uygulanacak teknolojik hususların ve metodun iyi etüt edilmesi gerekiyor. Malumunuz pek çok artçı depremlerle beraber, zeminin oturmasından dolayı büyük yapıların biraz zamana ihtiyacı oluyor. Biz de jeolojik etütlerini uzmanlarla yaptırdık ve inşallah çok yakın bir zamanda ihalesini yapıp Hatay Stadyumu'nu yeni sezona yetiştirmek için gayret edeceğiz" dedi.

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