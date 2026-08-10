Kurtulmuş tarihi oylama sonrası parti liderleriyle bir araya geldi

Tarihi kanun düzenlemesinin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde liderlerle sohbet etti. Görüşmelerin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki gayretleri dolayısıyla Kurtulmuş'a özel bir teşekkür tablosu takdim etti. Numan Kurtulmuş parti liderleriyle buluştu: Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' hediyesi Kurtulmuş'u iktidar kulisine girişte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşıladı. İktidar kulisine gelişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti'li milletvekilleri ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir süre sohbet etti.

Numan Kurtulmuş ve Ali Babacan. (Fotoğraflar: Takvim) Daha sonra muhalefet kulisine giden Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.