Kurtulmuş tarihi oylama sonrası parti liderleriyle bir araya geldi
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen "Milli Dayanışma Kanunu"nun ardından Meclis kulislerinde hareketli dakikalar yaşandı. Oylama sonrası hem iktidar hem de muhalefet kulislerini ziyaret ederek parti liderleri ve milletvekilleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" temalı özel tasarım bir tablo hediye edildi.
Tarihi kanun düzenlemesinin yasalaşmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde liderlerle sohbet etti. Görüşmelerin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki gayretleri dolayısıyla Kurtulmuş'a özel bir teşekkür tablosu takdim etti.Numan Kurtulmuş parti liderleriyle buluştu: Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' hediyesi
Kurtulmuş'u iktidar kulisine girişte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşıladı.
İktidar kulisine gelişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti'li milletvekilleri ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir süre sohbet etti.
Daha sonra muhalefet kulisine giden Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
Kurtulmuş'un yanına TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da geldi.
Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle sohbet etti.
BAHÇELİ'DEN KURTULMUŞ'A "BİRLİĞİN GÜCÜ MİLLİ İRADENİN KARARI" TEMALI HEDİYE
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.
Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı.
Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği bildirildi.