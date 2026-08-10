Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Ele geçirilen deliller ile dijital materyaller üzerindeki inceleme işlemleri de sürüyor.

Şirin'in son paylaşımı

SON PAYLAŞIMI AKIN GÜRLEK



Sebahattin Şirin, gözaltı kararı öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından bir açık mektup yayımlamıştı.



Bakan Gürlek'in üzerinde kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı değerlendirilen Şirin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor.

Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."