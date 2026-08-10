Sebahattin Şirin gözaltına alındı: Soruşturmada 4 ayrı suçlama var! Evinde ele geçirilenlerin değeri 65 milyon TL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Hakkında 4 ayrı suçlama bulunan Şirin'in evinde yapılan aramada ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyasının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğunu bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, ismini Sebahattin Şirin olarak değiştiren UltraAslan taraftar grubunun lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.
Sebahattin Şirin'in evinden 65 Milyon TL'lik servet ve cephanelik çıktı
4 SUÇTAN GÖZALTI KARARI
Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak","halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Kaynakta yer alan bilgiye göre soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.
EVİNDE ARAMA YAPILDI
Şüphelinin ikametinde 9 Ağustos 2026 tarihinde arama gerçekleştirildi. Başsavcılığın açıklamasına göre arama saat 14.30'da başladı ve 23.00'e kadar devam etti.
EVİNDE 8,5 SAATLİK ARAMA
Yaklaşık 8,5 saat süren aramada yüksek miktarda nakit para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi.
EURO, DOLAR, STERLİN VE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ
Aramada ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyaları şöyle açıklandı:
- 841 bin 895 Euro
- 51 bin 953 ABD Doları
- 18 bin 865 İngiliz Sterlin
- 795 bin 825 Türk Lirası
- Yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 TL değerinde altın ve mücevherat
- Yaklaşık 500 bin TL değerinde 1 Hint seti
- Yaklaşık 350 bin TL değerinde pırlanta kolye
DEĞERİ 65 MİLYON TL
Başsavcılık, ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyasının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon TL olduğunu bildirdi.
SİLAH VE 4 BALİSTİK YELEK DE BULUNDU
İkametteki aramada para ve ziynet eşyalarının yanı sıra çeşitli materyaller de ele geçirildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre aramada 1 silah, 1 şarjör, 141 adet 9x19 mm fişek ve 1 adet 6,35 mm fişek bulundu.
Ayrıca 2 adet 6,35 mm boş şarjör ele geçirildi. Aramada 3 iPhone marka cep telefonu, 3 SIM kart ve 4 balistik yeleğe de el konuldu.
DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR
Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. Ele geçirilen deliller ile dijital materyaller üzerindeki inceleme işlemleri de sürüyor.
SON PAYLAŞIMI AKIN GÜRLEK
Sebahattin Şirin, gözaltı kararı öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sosyal medya hesabından bir açık mektup yayımlamıştı.
Bakan Gürlek'in üzerinde kamuoyu baskısı kurmaya çalıştığı değerlendirilen Şirin, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sayın Akın Gürlek, Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor.
Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."
2009'DA ELEBAŞI GÜLEN'E SEMPATİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 22 Ekim 2017'de oynadığı maçta hazırladığı "Ayağa kalk" isimli koreografinin FETÖ iması içerdiği iddiaları tartışmalara neden olmuştu. Olayın ardından ultrAslan'ın liderlerinden Sebahattin Şirin'in Kasım 2009'da T24'ten Selin Ongun'a verdiği röportajda "Fethullah Gülen'e sempati duyuyorum. Ne olacak" dediği ortaya çıkmıştı.
Yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı
İletişim Başkanlığından #OyunaGelme kampanyası