Libya'da bombalı suikast: Hafter'in istihbarat başkanı öldürüldü

Tümgeneral Fevzi el-Mansuri, 3 Ağustos 2021'den itibaren Sebha Askeri Bölge Komutanı olarak görev yapıyordu. Mansuri, 20 Mayıs 2024 tarihinde Halife Hafter tarafından Askeri İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti unsurları.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Libya, bir tarafta Trablus merkezli ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin yönettiği batı bölgeleri, diğer tarafta ise Temsilciler Meclisi tarafından 2022 başında atanan ve Usame Hammad'ın başbakanlığını yaptığı Bingazi merkezli doğu ile güney bölgeleri arasında siyasi bir bölünme yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), petrol ve doğal gaz zengini ülkede seçimlerin yapılmasını engelleyen kronik anlaşmazlıkları çözmek amacıyla uzun süredir diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Libyalılar, ertelenen seçimlerin yapılmasıyla siyasi ve silahlı çatışmaların sona ermesini, Muammer Kaddafi yönetiminin devrildiği 2011'den bu yana devam eden geçiş dönemlerinin kapanmasını umut ediyor.

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