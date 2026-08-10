TBMM çatısı altında tarihi anlar yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sergilediği tutarsız tavır Meclis Genel Kurulu'na damga vurdu. Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" söylemlerinin arkasına sığınarak teklife "Evet" diyeceklerini söyleyen Özel, hemen ardından kendi vekillerine "milletin sesine göre hareket edin" diyerek sandıkta serbestiyet tanıdı. Siyasi omurgadan uzak bu taktik, Özel'in Meclis kürsüsünü bir kez daha siyasi ikilem ve algı operasyonuna alet ettiğini gözler önüne serdi

Özgür Özel. ÖZEL: "BEN EVET DİYECEĞİM" Kürsüdeki konuşmasında parti içi bölünmeyi itiraf eden ifadeler kullanan Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır" sözleriyle vekillerine adeta "Hayır" oyunun önünü açtı.