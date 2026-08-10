Özgür Özel kendi "evet" dedi vekillerine "hayır" kapısını açtı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen 12 maddelik kanun teklifinin görüşmeleri başlarken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclis kürsüsünden tartışmalı bir karara imza attı. Kendisi ve parti yönetiminin teklife "Evet" oyu vereceğini açıklayan Özel, parti milletvekillerini ise oylamada serbest bıraktı. Bu kararın hemen ardından Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Salih Uzun, Murat Çan ve Şeref Arpacı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Yeni Parti milletvekili sosyal medyadan teklife "Hayır" oyu kullanacaklarını ilan etti.
TBMM çatısı altında tarihi anlar yaşanırken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sergilediği tutarsız tavır Meclis Genel Kurulu'na damga vurdu. Genel Kurul kürsüsünden yaptığı konuşmada "devlet ciddiyeti" ve "sorumluluk" söylemlerinin arkasına sığınarak teklife "Evet" diyeceklerini söyleyen Özel, hemen ardından kendi vekillerine "milletin sesine göre hareket edin" diyerek sandıkta serbestiyet tanıdı.
Siyasi omurgadan uzak bu taktik, Özel'in Meclis kürsüsünü bir kez daha siyasi ikilem ve algı operasyonuna alet ettiğini gözler önüne serdi
ÖZEL: "BEN EVET DİYECEĞİM"
Kürsüdeki konuşmasında parti içi bölünmeyi itiraf eden ifadeler kullanan Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya 'Evet' diyeceğiz. Bununla birlikte Yeni Partimizi millet kurmuştur. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır" sözleriyle vekillerine adeta "Hayır" oyunun önünü açtı.
VEKİLLER PEŞ PEŞE "HAYIR" İLAN ETTİ: ÇATLAK SOSYAL MEDYAYA SIÇRADI
Özgür Özel'in yönetim düzeyindeki "Evet" çıkışının hemen ardından, Yeni Parti içerisindeki çok sayıda milletvekili sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe açıklama yaptı. Milletvekilleri oy tercihlerini kamuoyuna duyurdu. Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Salih Uzun, Murat Çan ve Şeref Arpacı gibi partinin kritik isimleri, kanun teklifine doğrudan "Hayır" oyu kullanacaklarını belirtti.