Suç çetelerinin yeni hedefi gençler: "Kolay para" vaadiyle kuryeleri ağlarına çekiyorlar

Sabah gazetesi yazarı Hande Erdem'in haberine göre, İstanbul Motorcu Kuryeler Derneği Başkanı Cesur Yılmaz Gözaçık, kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılması gerektiğini söylüyor.

Motosiklet kullanımındaki patlamayla birlikte büyüyen kurye sektöründe en büyük tehdit ise kayıt dışı çalışanlar . Son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin sağladığı hareket kabiliyeti ve genç kuryelerin ekonomik kırılganlığından faydalanarak bu alanı hedef alması, sektörde acil denetim ve kayıt zorunluluğunu gündeme taşıdı.

Sektör temsilcileri ve emektarları, suç odaklarının bu alana sızmasının önüne geçmek için kayıt dışılığın tamamen engellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Suç örgütlerinin kuryeleri ağlarına çekmeye çalışmasının meslek imajını zedelediğini belirten Başkan Gözaçık, "Yüz binlerce motokurye gerçekten ekmeğinin peşinde. Birkaç kişinin suça karışması bütün kuryeleri zan altında bırakmamalı. Dernek olarak talebimiz kayıt dışı çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılmasıdır. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ile suç örgütlerinin bu alana sızması engellenmelidir." dedi.

'KOLAY PARA GELECEĞİ RİSKE ATAR'

12 yıllık motokurye Tolga Bahtiyar, genç meslektaşlarına çağrıda bulunarak denetimin önemine vurgu yaptı.



Bahtiyar, "Trafik, uzun saatler ve zaman baskısıyla mücadele ederken bir de bu tür yapılarla anılmak bizi üzüyor. Kısa vadede cazip görünen 'kolay para' vaatleri hem özgürlüğü hem geleceği riske atar. Genç arkadaşlarımız helal kazancına sahip çıkmalı. Sektörde hem bilinçlendirme hem de denetimler artırılmalı." dedi.

KASK KAMERALARI AMACI DIŞINDA MI KULLANILIYOR?

Kuryelerin trafikte karşılaştıkları olumsuzluklara karşı koruma amacıyla kullandıkları kask kameraları ise kişisel verilerin korunması tartışmalarını beraberinde getirdi.

TESLİMAT SIRASINDA KAYIT Kuryelerin paket teslimi sırasında kasklarındaki kameralarla yaşananları kayıt altına almasıyla birçok sitede kaskla girişler yasaklandı.





Avukat İyaz Çimen, kameraların güvenlik için önemli olduğunu ancak sosyal medyada izinsiz paylaşımın ceza sorumluluğu doğurabileceğini belirtti. Çimen, "Kask kamerası kullanımı tek başına suç değildir. Ancak kişilerin yüzü, plakası veya özel yaşam alanlarının kaydedilip yayımlanması ceza sorumluluğu doğurur. Toptan bir yasak yerine, kayıt amacını, saklama süresini, erişim yetkisini ve anonimleştirme yükümlülüğünü belirleyen özel bir hukuki düzenleme yapılmalıdır." dedi.

