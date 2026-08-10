Batı'nın RTÜK'ü sanal platformları böyle hizaya getiriyor

RTÜK'ün Turkuvaz Medya'ya yönelik astronomik cezaları yerli ve milli yayıncılığı baskılarken, kökü dışarıdaki dijital medya şirketlerine sağlanan başıboş ortam ciddi tehlikelere yol açıyor. Etki alanı gitgide büyüyen sanal mecralarda aile yapısı, gençler ve toplumsal değerleri aşındırmaya yönelik zehirli yayınları yaptırım rejimine alamayan RTÜK, dünyadaki muadillerinin aksine bu alanda ciddi boşluğa sebep oluyor.

Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede "sansür/ifade özgürlüğü ihlali" gibi soyut argümanlara aldırış edilmeden dijital platformlara yönelik lisans iptali, erişim engeli ve milyarlarca avroluk cezalar kesiliyor.

İNGİLTERE'DE İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN PLATFORMLARA BİLE CEZA

İngiltere'nin yayın düzenleyicisi Ofcom, 2023 tarihli Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile yetki alanını televizyondan internete genişletti.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası, düzenleyiciye ihlal halinde 18 milyon sterline veya küresel cironun yüzde 10'una kadar ceza kesme yetkisi tanıyor.

Mahkeme kararıyla hizmete İngiltere'den erişimi tamamen engelletme yetkisi bulunuyor.

Ofcom, 19 Mart 2026 tarihli teyit kararında 4chan platformuna yasa dışı içerik risk değerlendirmesi eksikliği için 50 bin, hizmet şartlarındaki koruma eksikliği için 20 bin ve çocukları pornografiden koruyacak etkili yaş güvencesi bulunmaması sebebiyle 450 bin sterlin olmak üzere toplam 520 bin sterlin ceza kesti.

Platformun 2025 yılındaki bilgi talebi cezasıyla birlikte kümülatif toplamı 540 bin sterline ulaştı.

Bu kapsamda Ofcom, Birleşik Krallık'ta 130'dan fazla ölümle ilişkilendirilen ABD merkezli intihar forumuna yasa dışı içerik yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 950 bin sterlin ceza kesti.

Forumun coğrafi engellemeyi sertleştirmesi üzerine İSS'ler üzerinden erişim engeli mekanizmaları devreye sokuldu.

İTALYA'DA AGCOM VE TEKRAR EDEN RİSKİ ÖNLEME MODELİ



RTÜK'ün İtalya'daki doğrudan muadili AGCOM, X platformuna yasa dışı kumar reklamları nedeniyle 1,35 milyon avro ceza verdi.

AGCOM, yalnız içeriği kaldırmakla kalmadı, aynı yayıncıların yükleyebileceği eşdeğer nitelikteki yasa dışı görsellerin de engellenmesini şart koşarak platforma 'tekrar eden riski önleme yükümlülüğü' getirdi. İtalyan düzenleyici aynı hafta Google/YouTube'a da benzer kumar içerikleri nedeniyle 450 bin avro ceza keserek platform mimarisini doğrudan sorumluluk ağına aldı.

Batı ülkelerindeki medya düzenleyici kurumların dijital platformlara yönelik denetim mekanizmaları, Türkiye'deki RTÜK ile küresel muadilleri arasındaki derin yetki farkını gözler önüne seriyor. (Fotoğraflar: Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi)