Mücteba Hamaney’in sağlık durumu nasıl? Açıklama 7 saat görüşen Pezeşkiyan'dan geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney ile 9 Ağustos'ta bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi. Pezeşkiyan ve Hamaney'in ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki iş birliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.