Mücteba Hamaney’in sağlık durumu nasıl? Açıklama 7 saat görüşen Pezeşkiyan'dan geldi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile ülkenin askeri ve ekonomik meselelerini masaya yatırdı. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Pezeşkiyan, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialara "7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorunu olması beklenemez" sözleriyle yanıt verdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dini lider Mücteba Hamaney ile 9 Ağustos'ta bir araya gelerek ülkenin ekonomik ve askeri meselelerini görüştü.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığının üçüncü yılına girerken gerçekleştirilen görüşmede ülkenin mevcut sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.
Açıklamada, görüşmede özellikle halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması, savaş koşulları, askeri alandaki gelişmeler, finans, döviz ve enerji kaynaklarının temini ile harcamaların yönetilmesine yönelik çözüm yollarının değerlendirildiği belirtildi.
Pezeşkiyan ve Hamaney'in ayrıca İran'ın yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri ve bu alandaki iş birliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.
HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilen Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama onunla görüşen isim Pezeşkiyan'dan geldi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.
"SAĞLIK YÖNÜNDEN DURUMU İYİ"
Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez." dedi.
İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.