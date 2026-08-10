Turkuvaz Medya’ya ceza kapanı! Sanal medyadaki tehlikeler denetimsiz... RTÜK başkanlarının itiraf ettiği çelişki... Eşitsizliğe tepki

Sanal medyadaki denetimsiz içerikler aile yapısı, gençler ve toplumsal değerler üzerinde ciddi riskler oluştururken adil bir denetim mekanizması beklentisi sürüyor.

Özellikle Turkuvaz Medya, RTÜK tarafından ağır ekonomik yaptırımlara maruz bırakılırken, yerli kuruluşlara kesilen cezalar milli yayıncılığa ket vuruyor. Buna karşın sosyal medya ve dijital mecraların yeterince kontrol edilemediği yönündeki şikayetlere karşı somut adımların atılmadığı kaydediliyor.

Türkiye'nin çıkarlarını savunan yerli ve milli medya ile kökü dışarıdaki küresel dijital platformlar arasındaki denetim farklılıkları çifte standart tartışmalarını beraberinde getiriyor.

MİLLİ MEDYAYA ZARAR SANAL MEDYAYA YARAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 11 Haziran 2026 tarihli ATV'deki tek bir program gerekçesiyle ağır cezai tedbir uyguladı. RTÜK, "Esra Erol'da" programındaki bir içerik nedeniyle Turkuvaz Medya yayın organı ATV'ye 7 milyon 987 bin lira idari para cezası kesti.

RTÜK aynı program nedeniyle daha önce ATV'ye 3 ağır ceza daha uygulamıştı. RTÜK, "Esra Erol'da" içeriği gerekçesiyle ATV'ye 7 Kasım 2024'te 18 milyon 20 bin TL, 4 Şubat 2022'de 1 milyon 385 bin TL, 30 Eylül 2020'de 463 bin TL seri ceza kesmişti.

Tek bir stüdyo programına milyonlarca liralık ceza kesilebilirken, aynı gün milyonlarca hesabın yaydığı çok daha ağır içerikler hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.

Sosyal medyadaki çocuk istismarı, yasa dışı bahis reklamları, uyuşturucu satışı, eşcinsellik propagandası ve provokasyon gibi suçlara ancak "zarar doğduktan sonra" müdahale edilebiliyor.

YouTube, X (Twitter), TikTok ve Instagram üzerindeki kişisel/kullanıcı içeriği ise RTÜK'ün yaptırım rejiminin tümüyle dışında kalıyor.

Türkiye'de yerli medya kuruluşları ile küresel dijital platformlar arasındaki denetim uçurumu, haksız rekabeti derinleştiriyor. (Fotoğraflar Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır)