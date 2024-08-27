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Kalbinin kapılarını kapattı: Burcu Kıratlı aşka özlem duyuyor!

Uzun süredir kalbinin kapıları kapalı olan Burcu Kıratlı, aşka özlem duyduğunu söyledi. Kıratlı, “Ben aşk kadınıyım. Yaralarım var, her ilişki bir şeyler katıyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Kalbinin kapılarını kapattı: Burcu Kıratlı aşka özlem duyuyor!

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Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Ocak 2019'da Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kaldıktan sonra yollarını ayıran çift, kısa süre sonra barışmıştı. Şubat 2021'de nikâh masasına oturan ikili, 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı. O günden sonra hayatına kimseyi almayan güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gece Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

'HEP SEVİLEN TARAF OLDUM'
Gazeteciler ile sohbet eden Kıratlı, aşk hayatıyla ilgili "Ben aşk kadınıyım. Şu anda da kafamı dinliyorum. Aşka özlem duyuyorum ama bu karşılıklı bir şey... Doğru kişiyi seçmek lazım. Kısmet işleri ve biraz da karışık işler. Sevilmek bu hayattaki en güzel şey... Galiba ilişkilerimde hep ben sevilen taraf oldum. Yaralarımız var, her ilişki bir şeyler katıyor. Tecrübelerimiz var" diyerek güldü.

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