Kullanmadığı izni kalanlar dikkat!

Ne kadar iznim var?

İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut iş yerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor. İzinler, ilk bölümü 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.



Mazeret izinleri, resmi tatiller düşülür mü?

Mazeret izinleri yıllık izinden düşülemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram ve genel tatiller izin süresinden sayılmaz. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemez.

Kullanılmayan izinler sonraki yıl kullanılabilir mi?

Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabilir. Ama asıl kural iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılmasıdır.

ÖNCE ARABULUCUYA

İznim kaldı, parasını alabilir miyim?

Kullanılmayan izinler için çalışırken para ödenmesi söz konusu değil.

Kalan izinler için zamanaşımı var mı?

İzin hakkında zamanaşımı diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı durur. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında parası ödenir.

İstifa edene de izin parası ödenir mi?

Kullanılmayan izinlerin bedelinin iş akdi bittiğinde son ücretten ödenmesi gerekir. İş akdinin nasıl sona erdiğinin önemi yok. İşçi istifa etse de işveren haklı sebeple işçiyi işten atsa da kullanılmayan izin ücretinin ödenmesi gerekir. İşçinin ölümü halinde ise ödeme hak sahiplerine yapılır.

İzin parası ödenmezse ne kadar sürede dava açmalıyım? Zaman aşımı ne zaman başlar?

Yıllık izin ücreti davasına ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Zaman aşımı süresi 5 yıldır. Yani iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yargı yoluna gidilmeli. İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor.



Yıllık izin ücreti davası için ispat yükü kime aittir?

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.

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