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Trabzonspor'da şimdi sıra Onuachu’da! İngiliz Premier Lig'den Southampton’un...

Trabzonspor eski golcüsü Paul Onuachcu’yu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi. İngiliz takımı Southampton’un inadının kırılabilmesi için her türlü yol deneniyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Trabzonspor’da şimdi sıra Onuachu’da! İngiliz Premier Lig’den Southampton’un...

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Trabzonspor transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 11 yeni isim katan Bordo-Mavili takım, bir pivot forvet transferiyle de süreci neredeyse tamamlamak istiyor. Muhammed Cham transferinde olduğu gibi Clermont'un inadını kıran Fırtına, aynı baskıyı Southampton üzerinde de kurdu. İngiliz kulübünün de, yeni sezon planlamasında düşünmediği Paul Onuachu'dan Trabzonspor'u sevindirecek yanıt geldi. Nijeryalı golcünün menajeri Southampton kulübü yetkililerine, "Bizi zaten isteyen bir kulüp var. Biz de onları istiyoruz. Bu sorun çözülsün" diyerek Trabzonspor'a gitme konusundaki arzularını dile getirdi. Karadeniz temsilcisi, daha önce Paul Onuachu için kulübüne 2 milyon Euro bonus olmak üzere 7 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Kulüp yetkilileri, kısa süre içerisinde bu transferi sonuçlandırmak için çok yoğun bir uğraş veriyor. Oyuncunun transfer için sürekli etkileşim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

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