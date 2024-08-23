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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Altyapınının başarısından daha çok gururluyum

TVF Başkanı Üstündağ, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda milli takımın performansı ve altyapılarda elde edilen başarılara dair mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Altyapınının başarısından daha çok gururluyum

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Türk voleybolu alt yaş gruplarında da adından söz ettiriyor. Gelen başarıların yankılarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TRT Spor'a değerlendirdi. Üstündağ, "U17'den bahsediyoruz Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finaldeyiz. U20'ye bakıyoruz namağluplar. Son 18 maçta 18 galibiyet. Son şampiyonada ise 9'da 9. Sadece 1 puan verdik. Son İtalya maçında 3-2'lik 1 puan kaybımız var. Onun dışında namağlup bir Avrupa şampiyonu. O takımdan da A takımla zaman zaman antrenman yapan çocukları da görüyorsunuz. Düşünün U20'nin pasörü MVP seçiliyor. Bunlar Türk voleybolunun altyapısının ve ileriye dönük neler yapabileceğinin de bir göstergesi. Uzun soluklu altyapıya yatırım yapıyoruz. Mutluyuz ve ben altyapının başarısından çok daha gurur duyuyorum. Takımlarımızın başarısından çok gurur duyuyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız. Bunun çalışmaları devam ediyor" dedi.

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