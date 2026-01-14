SADDETİN SARAN TRİBÜNDE TAKİP ETTİ Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Beyoğlu Yeni Çarşı karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Başkan Saran ve kurmayları, mücadeleyi kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK Sarı-lacivertli taraftarlar, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında takımlarına büyük destek verdi. Kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, maç öncesi tezahüratlarla takımlarını motive etti.

GÖKMEN ÖZDENAK İÇİN SAYGI DURUŞU Karşılaşma öncesinde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Gökmen Özdenak için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçe tribünlerinden gelen tepkiler üzerine Başkan Sadettin Saran taraftarları uyardı ve uyarının ardından saygı duruşu sorunsuz şekilde tamamlandı.