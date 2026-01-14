Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden sürpriz teklif! Kararını verdi

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de Süper Kupa Finali’nde Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli ekip, kadro yapılanmasını sürdürürken takımdaki bazı oyunculara yönelik gelişmeler de gündeme gelmeye başladı. N'Golo Kante transferinin bitmesine çok az bir süre kala Edson Alvarez'e ülkesinin takımlarından Tigres teklifte bulundu ancak olumlu yanıt alamadı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli hamlelere imza attı. Sarı-lacivertliler, son olarak Mattéo Guendouzi'yi kadrosuna katarken, N'Golo Kanté ile de bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Yönetimin, forvet hattı için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AYRILIKLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Kadrosunu yeniden şekillendiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük ölçüde netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı. Rodrigo Becão ve Cenk Tosun'un da Kasımpaşa'ya transferinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Öte yandan N'Golo Kanté'nin takıma katılması halinde Fred'in ayrılık ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

TIGRES'TEN EDSON ALVAREZ HAMLESİ

Bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de West Ham United'dan kiralık olarak forma giyen Meksikalı orta saha Edson Álvarez ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Meksika basınında yer alan haberlere göre Tigres, tecrübeli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına aldı ve resmi teklif sundu.

ALVAREZ TEKLİFİ REDDETTİ

Edson Alvarez'in, Tigres'in yaptığı teklifi kariyer planlaması doğrultusunda kabul etmediği öğrenildi. Meksikalı futbolcunun, 2026 Dünya Kupası hedefleri ve Avrupa'da kalma isteği nedeniyle bu teklife olumsuz yaklaştığı aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Sarı-lacivertli kulüpte Edson Alvarez'in geleceğine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, yönetimin transfer sürecine göre orta saha planlamasını netleştireceği ifade ediliyor. Fenerbahçe'de hem gelen hem de giden oyuncularla ilgili sürecin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

