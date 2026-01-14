Fenerbahçe'nin yıldızına ülkesinden sürpriz teklif! Kararını verdi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli hamlelere imza attı. Sarı-lacivertliler, son olarak Mattéo Guendouzi'yi kadrosuna katarken, N'Golo Kanté ile de bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Yönetimin, forvet hattı için de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

AYRILIKLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI Kadrosunu yeniden şekillendiren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük ölçüde netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı. Rodrigo Becão ve Cenk Tosun'un da Kasımpaşa'ya transferinin gündemde olduğu ifade ediliyor. Öte yandan N'Golo Kanté'nin takıma katılması halinde Fred'in ayrılık ihtimalinin arttığı belirtiliyor.