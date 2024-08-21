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Vecino sürprizi: Beşiktaş, Lazio’nun Uruguaylı yıldızını gündemine aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal’ın Çizme ekibinin deneyimli orta sahası için nabız yokladığı ileri sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Vecino sürprizi: Beşiktaş, Lazio’nun Uruguaylı yıldızını gündemine aldı!

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Süper Lig'de 2'de 2 yaparak sezona mükemmel başlayan Beşiktaş transfer çalışmalarına da devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılarla ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, Lazio'da forma giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino ile ilgileniyor. Haberde, Vecino'nun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesindeki son yılına girdiği ve Lazio'nun 32 yaşındaki futbolcuyla kontratı sona ermeden yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Güncel verilere göre 2,5 milyon Euro değer biçilen deneyimli futbolcu geçen sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 karşılaşmada 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Uruguay formasıyla da 65 maça çıkan deneyimli orta saha söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 5 gol kaydetti.

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