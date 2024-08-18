Yanlış bir karardı

Galatasaray Ekmas'ın eski koçu Zvezdan Mitrovic, Galatasaray'daki kariyleriyle ilgili konuştu. Karadağlı antrenör, "30 küsür yıl boyunca süren uzun bir kariyerim var, bu 30 yılın 22'si yurt dışında geçti. Gittiğim her takımda uzun süre kaldım, benim için yanlış bir karar olan Galatasaray'ı ise bunların içinde saymıyorum. Benim için tamamiyle farklı bir deneyimdi. Mümkün olan en iyi şekilde Galatasaray'dan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Mayıs 2023'te Andreas Pistiolis'in yerine göreve gelen Mitrovic, geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmıştı.