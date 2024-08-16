Mustafa Sandal’dan kas şov: Hayranları gözlerini alamadı!

4 Haziran 2022 yılında İtalya'nın Roma şehrinde nikah masasına oturan popçu Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve oğlu Yiğit ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Cennet Koyu'nda görüntülenen çiftin keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı. Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un oğlu Yiğit ile deniz keyfi yaparken, bütün kış spor yapan popçunun kaslı vücudu ise dikkatlerden kaçmadı. 55 yaşındaki Sandal, yaptığı karın kaslarıyla, gençlere adeta taş çıkardı. Sandal'ın Yiğit ile denizdeki eğlenceli halleri görenler ise "Baba sevgi" yorumunda bulundu. Melis Sütşurup ise oğlunun eğlenceli hallerini kumsaldan keyifle izledi.

Mustafa Sandal'ın kaslı vücudu hayranları tarafından bir hayli beğenildi.

Melis Sütşurup, oğlu Yiğit ve Mustafa Sandal ile tatilin tadını çıkarıyor.

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