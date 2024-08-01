PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İtalyan basınında Calabrıa iddiası! Galatasaray ilgileniyor

İtalyan medyası, Galatasaray’ın Milan’ın sağ beki Davide Calabria ile yakından ilgilendiğini belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
İtalyan basınında Calabrıa iddiası! Galatasaray ilgileniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Milan'ın tecrübeli sağ beki Davide Calabria ile yakından ilgilendiğini belirtti. İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "Galatasaray Calabria'ya gözünü dikti. Emerson Royal'in gelişinin yakın olması ve Kalulu'nun sağ bek rolünü kapmasıyla birlikte Milan, Calabria ile ilgili planlarını bozmaya karar verebilir" yorumları yapıldı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Gazeteler ayrıca, "Galatasaray'ın Calabria ile ilgilendiğini ifade etti. İtalyan yıldızın Süper Lig'e olası bir transferi için gelişmeler olup olmayacağını yakında göreceğiz" ifadelerine yer verdi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan İtalyan bekin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Calabria, iki kanatta da görev yapabiliyor.
Cimbom, Dubois'nın sözleşmesinden çıkarsa İtalyan yıldız Calabria'yı renklerine katmayı planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin suikasta uğradığı binanın görüntüleri ortaya çıktı! Şok iddia: Hava saldırısı değil yakından roket! | Suikastta İran’ın parmağı mı var?
EMEKLİYE ÇİFT PROMOSYON | 24.000 TL’ye kadar varabiliyor! Kimler iki maaş alabilir? Daha çok promosyon için hangi yollar izlenmeli?
Lağım çukuru Ekşi Sözlük yine iş başında! Hamas Lideri Haniye suikastı üzerinden Türkiye’yi hedef aldılar: Bugün İran’a bomba atan yarın Külliye’ye atar
Tapuda dolandırılmamak için bunlara dikkat! İşlemleri hızlandırma vaadine inanmayın: Şifre ve belge paylaşmayın...
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! İran intikam bayrağını göndere çekti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye gelecek: Tarih belli oldu! | Numan Kurtulmuş’tan çağrı! TBMM Filistin için toplanacak
Halk TV’den İsrail güzellemesi! Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın geliriz söylemini İsrail için kullandı! RTÜK’ten soruşturma
Başkan Erdoğan’dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail’in estirdiği terör...
Süper Lig ekibi Trabzonspor’da bir transfer daha tamamlandı! Okay Yokuşlu’yu renklerine kattı! İşte ücreti...
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram’a reklam vermek İsrail’e destek vermektir
Hamas Lideri İsmail Haniye ve Salih El Aruri suikastlarında dikkat çeken benzerlik
Haniye suikastında Acem oyunu! ’Kağıttan Kaplan’ bilindik dil... Yine animasyonla mı intikam alacaklar? | ABD ve İsrail’le danışıklı dövüş
Galatasaray’dan şok karar! Yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Haniye’ açıklaması: İsrail bölgesel savaşın ilk tetiğini çekti
SON DAKİKA