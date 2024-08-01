İtalyan basınında Calabrıa iddiası! Galatasaray ilgileniyor

Galatasaray ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın Milan'ın tecrübeli sağ beki Davide Calabria ile yakından ilgilendiğini belirtti. İtalyan medyasında çıkan haberlerde, "Galatasaray Calabria'ya gözünü dikti. Emerson Royal'in gelişinin yakın olması ve Kalulu'nun sağ bek rolünü kapmasıyla birlikte Milan, Calabria ile ilgili planlarını bozmaya karar verebilir" yorumları yapıldı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Gazeteler ayrıca, "Galatasaray'ın Calabria ile ilgilendiğini ifade etti. İtalyan yıldızın Süper Lig'e olası bir transferi için gelişmeler olup olmayacağını yakında göreceğiz" ifadelerine yer verdi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan İtalyan bekin sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Calabria, iki kanatta da görev yapabiliyor.

Cimbom, Dubois'nın sözleşmesinden çıkarsa İtalyan yıldız Calabria'yı renklerine katmayı planlıyor.