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Buğrahan Tuncer eşi Eda Ece'yi şımarttı!

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ile boşanacakları konuşulan Buğrahan Tuncer eşine jest yaptı. Ece’ye dünyaca ünlü bir markadan saat alan Tuncer, 500 bin TL ödedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Buğrahan Tuncer eşi Eda Ece’yi şımarttı!

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Eda Ece, uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023'te nikah masasına oturmuştu. Tuncer ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu. Ece, 4 Nisan 2024 tarihinde ise kızı Mina İpek'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı. Kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle gündem olmuştu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in sosyal medyada birbirini takipten çıkması kısa sürede gündem oldu ve boşanma iddialarını beraberinde getirmişti.

JEST YAPTI!
Daha sonra ise Eda Ece'den jet hızında bir açıklama gelmişti. Güzel oyuncu, "Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları... Biz mutluyuz, huzurluyuz" demişti. Yaşananlarına ardından Tuncer, eşi Ece'ye bir hediye aldı. Dünyaca ünlü marka Cartier'den 13.900 Euro yani yaklaşık 500 bin TL'ye sarı altın bir saat alan Tuncer, eşi için cebinden hatrı sayılır bir parayı çıkarmış oldu.

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