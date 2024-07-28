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Southampton işi yokuşa sürüyor! Trabzonspor'da Paul Onuachu bilmecesi

Trabzonspor’un ısrarcı olduğu Onuachu için konuşan Southampton’un hocası Russell Martin “Teklif kulübün değerlendirmesinin yanına bile yaklaşmadı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Southampton işi yokuşa sürüyor! Trabzonspor’da Paul Onuachu bilmecesi

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'luk teklif yaptıklarını açıkladığı Paul Onuachu'nun kulübü Southampton'dan açıklama geldi. Nijeryalı golcünün transfer ihtimaliyle ilgili konuşan Southampton teknik direktörü Russell Martin, "Paul Onuachu için bir teklif aldık ve bu teklif kulübün değerlendirmesinin yanına bile yaklaşmadı" diye konuştu. Martin ayrıca Nijeryalı golcünün takımdan ayrılma talebiyle ilgili olarak da "Bana farklı bir şey söylenirse size de söylerim. O sıkı çalışıyor. Henüz oynamaya hazır değil. Geri döndü, bu yüzden bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi 15 milyon Euro'dan başlayan pazarlıklar sonrasında İngiliz kulübü 10 milyon Euro'nun altına düştü. Trabzonspor ise teklifini bonuslar dahil 7 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Bordo-Mavililer son teklif sonrasında beklemeye koyuldu.
Southampton'ın hocası Russell Martin, Paul Onuachu ile ilgili konuştu.

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