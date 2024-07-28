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Sander Berge için haber bekleyen Fenerbahçe, Fransız yıldız için girişimde bulundu

Orta sahaya yıldız bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe, Manu Kone’yi listesine ekledi. Sarı-Lacivertliler’in önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Sander Berge için haber bekleyen Fenerbahçe, Fransız yıldız için girişimde bulundu

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Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor. Sarı- Lacivertliler, Burnley'in Norveçli orta sahası Sander Berge ile görüşmelerini sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe, Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulundu. Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya'nın önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı iddia edildi. Alman kulübüne 2021 yılında Toulouse'tan 9 milyon Euro'ya transfer olan Fransız orta saha kısa süre içinde değerini katladı. Transfermarkt değeri 20 milyon Euro olan Kone, güçlü fiziği ve top tekniğiyle dikkatleri çekiyor. 6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi... Kariyerinde 164 maçta forma giyen Manu Kone, 13 gol atarken 5 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Manu Kone'nin Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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