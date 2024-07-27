Yeni emekliye üçlü kazanç

Bu ay emekli aylıkları SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 24.73, memurlarda yüzde 19.31 artırılırken, Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Promosyon kampanyaları da hareketlendi. Bankaların emeklilere ödediği tutarlar artırıldı. Bu imkandan yeni emekliler de yararlanacak. İşte detayları...

ZAMLAR YANSITILIYOR

Hem geçtiğimiz Ocak'taki yüzde 49.25 hem de bu ay yapılan yüzde 19.31- 24.73 artıştan sadece mevcut emekliler yararlanmıyor. Bu artışlar, bu yıl emekli aylığı bağlanacak herkese yansıtılacak. Yıl sonuna kadar emekli olanların hem Ocak hem Temmuz zamları yansıtılarak aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilecek.

EN AZ 12 BİN 500 TL

Taban aylık tutarı da yeni düzenleme ile 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Yeni taban aylık Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulamaya alınacak. Bundan yeni emekliler de yararlanacak. Emeklilik için başvuran kişilere, hesaplanan aylık ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altındaysa 12 bin 500 lira yatırılacak.

PROMOSYON DA ARTTI

Bankaların promosyon kampanyaları da Temmuz ayıyla birlikte hareketlendi. 4 farklı maaş dilimine göre farklı ödeme yapılırken, emekliler için 24 bin liraya varan promosyon imkanı ortaya çıktı. Yeni emekliler de aylığı bağlanır bağlanmaz promosyon başvurusu yapıp, kampanyalardan yararlanabilecek. Mevcut kampanyalara göre, en düşük 12 bin 500 lira maaş bağlanan emekli, seçtiği bankaya göre 8 bin ile 20 bin lira arasında promosyon alabilecek. 15 bin ile 19 bin 999 lira arasında aylık bağlanan emekli 10 bin ile 22 bin lira, 20 bin lira üzeri aylığı olan da 12 bin ile 24 bin lira arasında promosyon alabilecek.



MAAŞA GÖRE PROMOSYON

Mevcut kampanyalara göre alınabilecek promosyon tutarları şöyle:

- 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-20.000 TL promosyon

- 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-22.000 TL promosyon

- 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-24.000 TL promosyon

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.