Hoedt için geri sayım

Trabzonspor, sol stoper takviyesi için geri sayıma geçti. Karadeniz devi, Championship ekibi Watford'da oynayan Hollandalı Wesley Hoedt'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetim, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için birkaç gün önce resmi teklif sunmuştu. Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcunun transferi için kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği ve şu an için yoğun bir bonservis pazarlığı yapıldığı belirtildi. Hoedt daha önce Lazio, Anderlecht, Watford, Southampton, AZ Alkmaar, Antwerp ve Celta Vigo'da oynadı.

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