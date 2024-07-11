Onuachu heyecanı: Trabzonspor yıldız futbolcu için İngiliz ekibiyle masada

Trabzonspor geçen sezon kiraladığı Paul Onuachu'nun bonservisini almak için İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına'nın yoğun uğraş verdiği transferde önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavili takımın başkanı Ertuğrul Doğan'ın bizzat görüşmelerde bulunduğu golcü oyuncunun kulübünün yapılan sıkı pazarlık sonrası 15 milyon Euro'dan 10 milyon Euro'ya kadar düşmesi camiada heyecan yarattı.

Taraftarın da yeniden kadroda görmek istediği 30 yaşındaki golcü için tarafların görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildiyor. Yıldız futbolcunun Ada ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Golcü futbolcunun da Trabzonspor'a gitmek için kulübüne baskı yaptığı ve transferde kolaylık sağlanmasını talep ettiği de gelen haberler arasında. Ounuachu, geçen sezon 26 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı.