Immobile harekatı: İtalyan golcü ile anlaşan Beşiktaş Lazio’yu da ikna etmek üzere

Beşiktaş'ın forvet transferi için liste başında bulunan adayı Ciro Immobile'de önemli bir gelişme yaşandı. Oyuncu ile yıllığı 6 milyon Euro'dan 2 senelik kontrat konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta 2. Başkan Hüseyin Yücel transferi bitirmek için dün gece İtalya'ya gitti. Yücel'in bonservis bedeli konusunda ısrar eden Lazio yönetimiyle bir görüşme yapıp transfere nokta koyması ve İtalyan golcü ile birlikte İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş ile anlaşma sağlayan İtalyan yıldızın da ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği ifade edildi. Geçen sezon Çizme ekibiyle 43 maçta süre alan 34 yaşındaki forvet söz konusu karşılaşmalarda 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi. İmmobile'ye 4 milyon Euro'luk değer biçiliyor.

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