Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylığına bu ay yansıtılacak enflasyon zammı yüzde 24.73 olarak gerçekleşirken, halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin artırılması için de çalışma başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, hem artışın ne kadar olabileceği hem bu ayki ödemelere yetişip yetişmeyeceği hem de kime, nasıl yansıyacağı merak konusu oldu? İşte soruların yanıtları...



Yeni taban aylık ne kadar bekleniyor?

Halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin en az 12 bin liraya çıkması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 artış dikkate alınarak en düşük emekli aylığı ödemesinin 12 bin 500 lira seviyesine yükseltilebileceği de konuşuluyor. Daha yüksek bir tutar belirlenmesi de mümkün.



EMEKLİLERE TABAN AYLIK ZAMMI NASIL UYGULANACAK?

Yüzde 24.73 zamla hesaplanan yeni kök aylığının ve ek ödemesinin toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanlar için Hazine desteği devreye girecek. '5510 Ek 19' kapsamında yapılacak bu ödemeyle emeklinin alacağı para yeni taban aylığa tamamlanacak.



DÜZENLEME KİME, NE GETİRECEK?

Yapılacak düzenleme, Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı yeni taban aylığın altında kalanların eline geçecek parayı artıracak. Sadece Temmuz zammı sonrası kök aylık ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın altında kalıp bu ay 10 bin lira almaya devam edeceklere değil, 10 bin lirayı geçen ama yeni taban aylığın altında kalanlara da yansıyacak. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa 10 bin lira alanlar 2 bin lira avantaj sağlayacak. Kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 12 bin liranın altında olanların eline düzenleme ile geçecek para 1 lira ile 2 bin lira arasında artacak. Kök aylık 12 bin 500 lira olursa da kapsamdaki emeklilere düzenleme sayesinde 2 bin 500 liraya varan bir artış ortaya çıkacak.



DUL VE YETİMLERE DE YANSIYACAK MI?

Taban aylık ödemesi dul ve yetimlere de hisselere oranında uygulanıyor. Mevcut 10 bin lira taban aylık düzenlemesi kapsamında ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 7 bin 500, ölüm aylığı oranı yüzde 50 olana 5 bin, yüzde 25 olana da 2 bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor. Taban aylıktaki artış bu nedenle düşük maaşlı dul ve yetimlere de yansıyacak. Örneğin; taban aylık ödemesi 12 bin lira olursa en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin, yüzde 50 olanlarda 6 bin, yüzde 25 olanlarda 3 bin liraya çıkacak. En düşük emekli maaş ödemesinin 12 bin 500 liraya yükseltilmesi halinde de ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 9 bin 375, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan az ödeme yapılamayacak. Temmuz zammı sonrası aylığı bu tutarın altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.



NE ZAMAN HAYATA GEÇİRİLECEK?

Eğer karar alınırsa, düzenleme Meclis'e bir önergeyle taşınacak. Yasa teklifleri görüşülürken tabana aylık artışına ilişkin önerge verilecek.



BU AYA YETİŞİR Mİ?

SSK'lılara maaş ödemeleri 17-26, Bağ- Kur'lulara da 25-28 Temmuz'da yapılacak. Düzenlemenin bu tarihe yetişmesi mümkün. Bu durumda emekliler bu ay maaşlarını yüzde 24.73 zam ve yeni taban aylığa göre alacak. Taban aylık artışı Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanır ve bu ayki ödemelere yetişmezse oluşan fark daha sonra yatırılacak.



ÖRNEKLERLE ZAM HESABI

ÖRNEK 1:

Kök aylığı 7 bin 500 lira olan emekli, 300 lira (7.500 TL'nin yüzde 4'ü) ek ödeme ve 2 bin 200 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 9 bin 354 lira 75 kuruşa, ek ödemesi 374,19 liraya yükseldi. Taban aylık aynı kalırsa emekliye 271,06 lira '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira ödenmeye devam edilecek. Eğer taban aylık değişirse, Hazine desteği daha da artacak. Emekliye yapılacak ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.

ÖRNEK 2:

Kök aylığı 9 bin lira olan bir emekli, 360 lira ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' desteğiyle birlikte 10 bin lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı 11 bin 225 lira 70 kuruş, ek ödemesi 449,03 lira, toplam geliri 11 bin 674 lira 73 kuruş oldu. Örneğin; taban aylık 12 bin lira olursa bu emekli bir de 325,27 lira Hazine desteğinden yararlanıp 12 bin lira almaya başlayacak. Taban aylık ödemesinin 12 bin 500 lira olması halinde ise ek artış 825,27 liraya yükselecek.

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